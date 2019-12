Second life är en gryende mångmiljardmarknad Mellan idag och år 2030 kommer en terawattimme begagnade batterier att ges ett andra liv. Deras pris kommer att ligga på i snitt 45 dollar/kWh. Marknads­värdet blir totalt 45 miljarder dollar under de kommande tolv åren, varav merparten under de sista tre åren. Skattningarna kommer från Hans Eric Melin. Han håller koll på batteribranschens tillämpningar, aktörer och på vad de sätter på marknaden i bland annat Europa, USA, Kina, Japan, Kanada, Australien och Sydkorea. –För elbilar utgår vi från varje enskild bil med korrekta vikter och kapacitetstal för deras batterier, medan vi använder medelvärden på till exempel mobiltelefoner och UPS-system. Han stämmer av med andras prognoser, jämför med historisk utveckling, applicerar egna modeller för end of life och gör en bedömning av fördelningen mellan återbruk och återvinning. –Det ger en ögonblicksbild av vad vi ser nu baserat på hur vi ser att företag agerar eller förväntas agera. Samtidigt handlar det till mer än hälften om ett historiskt material där batterierna ju redan finns på marknaden och det gör att vi kan vara ganska säkra i de kommande årens siffror. Hur viktigt återbruket blir på sikt är däremot dimmigt. Vi befinner oss ännu bara i början av elektrifieringen. –Att säga vad som händer 2040 är som att vi 1990 skulle ha förutspått dagens marknad och då fanns inte ens litiumjonbatterier i kommersiell tillämpning. Mina data sträcker sig till 2030. Därefter går det att extrapolera själva end of life-utvecklingen men det är nog väldigt svårt att säga vad som händer i övrigt på marknaden. Den enkla ekonomiska principen är att den högsta budgivaren får batterierna. Om köparen tror att batteriet går att återanvända, är detta vad som kommer att ske. Balansen mellan återvinning och återanvändning kommer att bero av den tekniska utvecklingen. Men många faktorer spelar in. –Jag kan tänka mig att vi kommer att byta ut batterierna tidigare än vi gör i dag. Inte för att de är dåliga men för att det kommit batterier som är bättre. Om energidensitet och produktionskapacitet ökar kan det alltså öka utbudet av second life-batterier. Men för att de ska återbrukas krävs att second life-marknaden är effektiv. Och kanske att marknaden för nickel och kobolt inte är ansträngd. Och att energilagermarknaden inte är mättad. –I så fall kommer vi att se fler batterier gå direkt till återvinning. Men just nu är det inte så mycket som tyder på det. –Dessutom har de flesta batterierna som inom de närmaste fem-tio åren kommer att nå end of life, inte den kemi som återvinnare främst efterfrågar. BILD: Spiers New Technologies