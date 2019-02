Volvo och MDH testar TSN – Ethernet i realtid

Det här är TSN TSN är ett IEEE-protokoll ovanpå Ethernet. Det har funktioner för trafikprioritering och är växlat för att undvika paketkollisioner. Vid initieringen reserveras exakt kapacitet mellan alla noder som behöver prata med varandra i den aktuella topologin. Kommunikationen kan därmed göras helt deterministisk under drift. Det går att blanda garanterade tidsluckor med best-effort-förbindelser för högre genom­strömning, i samma konfiguration. Och det går att använda redundans för högre feltolerans. Lokalnätet i ett autonomt fordon behöver ha korta fördröjningar, vara deterministiskt och ha hög bandbredd. Dagens fordonsnät som Can, Most, Lin, Ethernet och Flexray kan inte bocka för allt. Can har exempelvis korta fördröjningar men för låg bandbredd. Realtidsdata från sensorer som lidar, radar och kameror kommer att langas runt i TSN-nätet mellan styr- och processorkort i autonoma fordon för mönsteranalys och beslut om rattutslag, vindrutetorkarhastighet och annan fordonskontroll. Samma TSN-nät förmedlar kommunikationen med andra fordon, med väginfrastrukturen, och med mobilnät och med datormoln som exempelvis håller fordonet uppdaterat med realtidskartor och trafikmeddelanden. Ett arbetsfordon kan ha en drönare i luften som ett externt öga – där finns ytterligare en dataström. Ett exempel på en tillämpning som ställer extrema realtidskrav är fjärrstyrning av fordonet. Stora volymer kameradata måste skickas över fjärrnätet samtidigt som styrkommandon till ratt, gas, broms och tuta snabbt måste kunna smita emellan. Båda strömmar kräver minimala fördröjningar. Också multimedia­underhållning för passagerarna kan gå över samma TSN – kanske strömmad via Bluetooth från deras mobiler. Och så ska passagerarna förstås också kunna ansluta till Internet via en wifibasstation i bilen. Alla dessa strömmar reserveras tidsluckor i TSN, för realtid eller best effort. TSN:s fördröjning är ner till 2 millisekunder över sju länkhopp. Bandbredden följer Ethernets utveckling – kanske kommer valet i bilen att falla på 10 Gbit/s. Synkronisering kan göras på mikrosekundnivå. TSN stammar från ett protokoll för multimedia över Ethernet som heter AVB (audio-video-bridging). Det används för professionell ljud- och bildproduktion, och har också börjat ersätta infotainmentbussen Most och LVDS-protokoll för kameradata i ADAS-tillämpningar. År 2012 insåg man de generellare möjligheterna med AVB och standard­arbets­gruppen döpte om sig till TSN. Ett hett tillämpnings­område vid sidan av fordon är automation. Delar av TSN spikades redan 2016. Andra delar är fortfarande under arbete.