Smart nivåvakt vill bistå industrin

Kort om Gobius Pro Gobius Pro är en nyutvecklad nivåvakt med inbyggd intelligens och trådlös kommunikation. Elektroniken består av är Bluetooth-processorn CC2642R från Texas Instruments, medan sensordelen består av en elektrodynamisk så kallad exciter och en accelerometer. Mätningen går till så att en brussignal, med frekvens­området från cirka 150 till 1 800 Hz, skickas under en sekund till excitern. Accelerometern mäter samtidigt responsen, alltså hur mycket tankväggen svänger. Impulssvaret beräknas med hjälp av en LMS-algoritm (Least Mean Square). Storleken på impulssvaret är ett mått på om vätskenivån i tanken är under eller över sensorn. För att mätmetoden ska fungera krävs en kalibrering som ger ett referens­värde för impulssvaret. Referensvärdet skapas vid en mätning med en tom eller full tank och sparas i processorns flashminne. Gobius Pro matas med en likspänning på 12 V till 24 V. Strömförbrukningen i vila ligger under 10 mA, men vid själva mätningen ökar den till några 100-tals mA.