Continental stämmer Ericssons IoT-pool

Femton dollar i patentlicens för en komponent som kostar hundra dollar? Det är orimligt, anser amerikanska Continental och vill förhandla. Men mobilpatentpoolen Avanci har huggit priset i sten. Så nu stämmer Continental Avanci och några av dess medlemmar för att tvinga dem till förhandlingsbordet.

Parterna är Nokia, Optis och Conversant. De är medlemmar i Avanci. Optis och Conversant är patentförvaltare åt Ericsson respektive Nokia.

Avanci är en pool för mobilpatent som säljer licenser till uppkopplade bilar. Det som Continental konkret stämmer Avanci och dess medlemmar för, är kartellbildning.

Jo, en patentpool är förstås en sorts kartell. Medlemmarna i Avanci har lagt sina i sammanhanget relevanta mobilpatent i en gemensam kista. Priserna för att teckna patentlicenser för olika kombinationer av patent är konstanta. Allt detta är offentligt, så den delen av stämningen – att det existerar en sorts kartell – kommer inte Continental att behöva bevisa.

En patentpool är förstås oändligt mycket smidigare än att förhandla med var och en av patentägarna separat. Avanci gör på det viset fordonsbranschen en tjänst.

Fast nu var det ju förstås det här med priset.

Continental vill kunna erbjuda sina kunder biltillverkarna en färdiglicenserad produkt, som brukligt är i fordonsbranschen. Därmed slipper biltillverkaren betala dessa i sten huggna 15 dollar till Avanci – och så uppstår dessutom en liten vinst i marginalen. Det vill säga om Continental kan få ner licenspriset lite grand.

Men varför skulle Continental få ner priset? Slutpriset per bil borde väl logiskt bli detsamma oavsett om biltillverkaren eller Continental tecknar licensen?

Det handlar inte om logik utan om perspektiv.

Femton dollar är mycket i jämförelse med hundra dollar – hela vinstmarginalen, utbrister Continental dramatiskt i stämningen. Men för en bil är det försumbart.

På grund av denna perspektivskillnad vill Avanci egentligen bara skriva licensavtal med biltillverkare. Att Continental plötsligt hör av sig och vill ge pengar till Avanci är paradoxalt nog ett irritationsmoment för Avanci. Någon av de andra som Continental försökt förhandla med – Nokia, Optis och Conversant – har inte ens svarat, hävdar Continental i stämningen.

Ibland uppstår konflikter om de ”rimliga” licenspriser som mobilstandarderna kräver. De tvisterna kan hamna framför en jury. Då vill Avanci att juryn ska se en tvist som handlar om bråkdelar av en procent och inte om femton procent.

Modellen att tillverkarna licenserar, inte komponenttillverkarna, har varit tradition i mobilvärlden. Men modellen är i gungning och fordonsvärlden har dessutom en annan tradition. Det vi ser i denna stämning är dessa traditioner på kollisionskurs.

Kollisionen sker just nu eftersom fordonen håller på att bli ”mobiltelefoner på hjul”. I nästa generation bilar kommer uppkoppling att vara en möjliggörare för spännande nya funktioner.

Kollisionen har varit under uppsegling. För tre år sedan satte Avanci upp sin verksamhet och började be biltillverkare om pengar. Det gick trögt. Biltillverkare brukar inte betala patentlicenser. Det brukar deras underleverantörer ta hand om.

Nu i vår lossnade det plötsligt för Avanci. VW suckade, gav upp och anmälde sina bolag som licenstagare. Men den kapitulationen tycks samtidigt ha blivit startsignalen för dem som inte ville ge upp, som Continental.

Stämningen lämnades in Northern District of California vilket patentbloggen Law kommenterar med orden ”The war over standard-essential patents for connected cars is coming to Silicon Valley.”

Fordonsbranschens Jeanne d'Arc i detta krig är patentbyrån Sheppard, Mullin, Richter & Hampton. Den startade tidigare i år ett mål mot en annan Avancimedlem, Interdigital, för U-blox räkning.

U-blox är ytterligare ett steg ner i näringskedjan jämfört med Continental. På den nivån låter 15 dollar ännu orimligare. Det är vad ett U-bloxmodem kostar.

Avanci grundades 2016 av Ericssons tidigare patentchef Kasim Alfalahi. Han tycker att 15 dollar per bil är en ”rättvis” utdelning på mobilpatentägarnas investeringar. De behöver pengarna som incitament för att fortsätta att innovera.

Ett mobilmodem vet förstås inte att det sitter i en bil. Men Kasim Alfalahis vägledande princip är att det är den ”nytta” som mobiltekniken tillför till tillämpningen, som ska bestämma patentpriset.

Avanci försöker även lansera andra IoT-patentpooler, för till exempel uppkopplade mätare. Där kommer samma mobilmodem att göra nytta på helt andra sätt och prissättningen kommer därmed enligt principen att bli en annan.