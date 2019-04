Skatteverket gillade Qualcomms smarta licenstrick

I ett öppenhjärtigt samtal med amerikanska skattemyndigheten IRS har Qualcomm avslöjat det verkliga skälet till att teckna patentlicenser med mobiltillverkare och inte med komponenttillverkare – det ger mer inkomster. Skattemyndigheten kommenterade nöjt att den förstås inte hade några invändningar mot en högre skattebas.

Det skulle vara väldigt svårt att övertyga juryn i en konkurrenstvist om att en licensavgift för en komponent var skälig, om licensavgiften var högre än priset på komponenten.

Med denna underdrift förklarade Qualcomm för det amerikanska skatteverket IRS sin licenseringsstrategi för mobilpatent.

Genom att istället som Qualcomm gör teckna licens med mobiltillverkaren ser exakt samma licenskostnad plötsligt betydligt rimligare ut eftersom den ställs vid sidan av slutpriset på hela telefonen.

– Du skulle inte kunna ta tio dollar i royalty på ett kretspaket som kostar fem dollar, förklarade Qualcomm för IRS i ett protokoll som IP-experten Florian Müller upptäckt. (*)

Den här dokumentationen försämrar Qualcomms chanser att komma helskinnat ur en stämning om dessa och andra affärsmetoder som företaget just nu är utsatt för, från FTC och från en grupp privatpersoner.

Qualcomm har under ett antal år löpt i det närmaste gatlopp mellan standardorganisationer, myndigheter, kunder och konkurrenter med anklagelser om att det utnyttjar sin dominerande ställning inom mobilteknik till att skriva oskäliga kontrakt.

En av anklagelsepunkterna har varit att Qualcomm inte levt upp till ett centralt åtagande som företaget gjort många gånger när teknik som Qualcomm patenterat har röstats in i telekomstandarder, nämligen att låta vem som helst utan diskriminering teckna licens för dessa patent.

Det har inte Qualcomm gjort, argumenterar många. Qualcomm har låtit mobiltillverkare teckna licenser, men avvisat de företag som tillverkat de komponenter i mobilerna som faktiskt implementerar tekniken ifråga.

Qualcomm har försvarat hur detta beteende i själva verket inte brutit mot åtagandena om att vara ickediskriminerande.

Men i ett samtal med skattemyndigheten IRS avslöjar Qualcomm det som många misstänkt vara den enkla sanningen – att strategin ger mer pengar. Om konkurrenter och kunder fått sin vilja igenom och tvingat Qualcomm att licensera komponenttillverkarna istället, skulle Qualcomms intäkter kunna ha blivit mycket mindre.

Merparten av Qualcomms licensintäkter, 95 procent, kommer från patentlicenser på telefoner, avslöjas i protokollet.

– De här 95 procenten av våra royaltyintäkter som ni killar gladeligen beskattar här i USA, skulle ha gått upp i rök och det enda vi skulle ha haft kvar var royaltyn på chipen, säger Qualcomm till IRS. (**)

Orsaken till att Qualcomm hade kallats till IRS var att IRS ville förstå Qualcomms affärsupplägg mellan sin två separata avdelningar för komponenter och licenser. IRS ville försäkra sig om att det inte bottnade i någon sorts skattefiffel.

Så Qualcomm behövde vara extra tydlig och förklara hur dess strategier faktiskt maximerade de förväntade intäkterna.

Det utfallet i sig hade IRS inget alls emot, och Qualcomm får i protkollet en skämtsam klapp i ryggen – ju mer pengar Qualcomm tjänar, desto större blir ju skatten som IRS får in.

– Närå – så att vi är egentligen er tysta partner. Vi vill att det ska bli så att ni tjänar mycket pengar, säger IRS till Qualcomm. (***)

Men i den konkurrenstvist som Qualcomm just nu måste försvara sig i, får protokollet en helt annan mening. Det styrker påståendet att Qualcomm medvetet brutit sina patentförbindelser. Det öppnar i sin tur för att Qualcomm kan att bli skyldigt att betala tillbaka skyhöga summor till olika parter som blivit ekonomiskt förfördelade på grund av detta.

Att Ericsson haft samma strategi som Qualcomm – att ta pengar högt upp i näringskedjan – är känt sedan tidigare. Också detta har dokumenterats av Florian Müller.

Om Qualcomm drabbas av att tvingas betala tillbaka pengar är det därmed logiskt att tro att även Ericsson skulle behöva göra det, om någon väljer att syna Ericssons kort i rätten.

FOTNOTER

Här är originaltexten, så du kan söka på den i protokollet, som finns här (länk):

(*) – Yeah, but if I would average royalty on all the handsets that we collect royalties on -- I don't remember what it is anymore, I used to know the number -- but if -- if it were ten dollars, for example, you couldn't charge a ten-dollar royalty on a chipset that cost five dollars, or six dollars, or seven dollars.

(**) – So, you know, the ninety-five percent of our royalty revenues that you guys gladly take taxes on in the United States could have disappeared, and we could have been left with this chip royalty revenue. That's the real threat.