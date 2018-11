De vann Swedish Embedded Award

Hitta hotande hälta hos hästar, vårda växtväggar via webben, koppla känsel till konstgjorda kroppsdelar och manövrera maskiner med magiliknande metoder – det kan du göra med hjälp av årets vinnare av Embedded Award.

Igår avslöjades de fyra vinnarna av Swedish Embedded Award – ett pris som instiftats av branschorganisationen Svensk Elektronik för att ”lyfta fram och visa på elektronikens oändliga möjligheter”.

Priset delades ut för sextonde året i rad på kvällen efter första dagen av den svenska inbyggnadskonferensen Embedded Conference Scandinavia i Kista.

Priskategorin Företag fick två vinnare i år. Den ena var Neonode och dess beröringsfria användargränssnittsteknik Zforce Air – en idag väletablerad teknik som använts bland mycket annat för att addera gestgränssnitt till instrumentbrädan i bilar och till datorskärmar. På bilden till höger ser du Neonodes vd respektive säljchef, Håkan Persson och Bengt Edlund.

Det andra företagspriset gick till Integrum och Chalmers för bidraget Artificial Limb Controller (ALC). Det är världens enda armprotes som kan ge återkoppling via känseln och som dessutom tål vardagligt bruk. På bilden ser du patienten Magnus Niska, Integrums forskningschef Enzo Mastino och Max Ortix Catalan, forskare på Chalmers.

Sandra Pantzare och Elin Wollert på Linköpings universitet får priset i kategorin Student. De har tagit fram Smarthorse Lab – en sensor som placeras under hästskon och mäter tyngdfördelningen i avsikt att upptäcka att en häst håller på att bli halt.

Kategorin IoT tas hem av studenterna Yu Liu, Adam Rohdin, Karim Samim och Kahin Akram Hassan (ej på bild) på Linköpings universitet. Deras bidrag heter Digitalization of Green Plant Wall och är en grön plantvägg som sköts och övervakas automatiskt över Internet.

Du kan inspektera de vinnande bidragen – och de lika imponerande förlorande bidragen – idag på inbyggnadsmässan, som hålls vid Kista Science Tower i Kista utanför Stockholm.

Juryn har skrivit en dikt till vinnarna.

Invisible control panels like science fiction

With air sensors there is no restriction

A magic button in the air

Just point your finger and it’s there

With Artificial Limbs Controller

The difference is now much smaller

Once a dream is now for real

A new hand that can touch and feel

A racing horse you must protect

From any kind of limping defect

With Smarthorse Lab you can inspect

The hoofs and any faults detect

To have your garden indoors on a wall

You might think you must be very tall

To water and tend it and care for it all

But no, the effort is very small

With Digitalized Green Plant Wall