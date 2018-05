Med AI, VR och AR på agendan

På tisdag i nästa vecka – den 29 maj – öppnar Lindholmen Software Development Day för fjortonde året i rad. Här kommer över 30 experter att dela med sig av de senaste inom mjukvara – med fokus på trender, teknik, AI, VR/AR och spel, verktyg och metoder.

Göteborgs mjukvarudag bjuder på ett späckat schema – däribland ett gediget konferensprogram som du kan dyka ner i här (länk).

Några godbitar ur programmet är:

• Pontus de Laval, CTO Saab, som talar om ”How to build the future on open source code when the degree of automation increases”

• Ödgärd Andersson, Vice President of Vehicle Software and Electronics at Volvo Cars, med talet ”To do or to partner?”

• Laurie Williams, professor på North Carolina State University, USA, med ämnet ”Challenges with Continuous Deployment at Facebook, Netflix, Google”

• Tomas Carlfalk, chefsarkitekt på WirelessCar, med ämnet ”Natural language interfaces for your connected car”

Bakom eventet står Ericsson, Chalmers, Göteborgs universitet, Volvo Cars, Volvo Group, Cybercom, Ascom, Combitech, HiQ, Knowledge Agency, Zenuity, Business Region Göteborg, SKF, Swedsoft och Lindholmen Science Park.

Konferensen pågår mellan 8.00 och 16.30 den 29 maj vid Lindholmen Conference Centre i Göteborg.

Här kan du registrera dig (länk).