Vi gör Elektroniktidningen

Per Henricsson:

Vad Hände? Jag vet inte när det hände men plötsligt inser jag att Ericsson tagit över väggarna på Arlanda. Från att ha varit allmän slagpåse där olyckskorparna såg behov av en jättelik nyemission, till att företaget skulle bli slukat av Cisco, finns det idag en ny själv­säkerhet.

Det handlar inte bara om att Arlanda tapetserats med budskap om miljarder uppkopplade enheter, kirurgi på distans, uppkopplad automation eller andra mer eller mindre lättbegripliga budskap. Börskursen är på god väg att dubbleras sedan Börje Ekholm tillträdde som vd den 16 januari 2017.

Det tog ett drygt år. Vändningen kom med kvartalsrapporten i april. Att det inte var en tillfällighet framgick med all tydlighet av halvårsrapporten.

Frågan är hur mycket som kan förklaras av Börje-effekten och hur mycket som är strävsamt arbete av alla utvecklare, säljare, servicetekniker och andra som får maskineriet att fungera ­oberoende av vad förståsigpåarna tycker.

Helt klart är att 5G har haft en psykologisk betydelse. För första gången någonsin ligger en ny mobilgeneration före tidsplan. Vilket såklart gynnar Ericsson och borde göra detsamma för konkurrenterna. Intressant att notera är att Nokia befinner sin i en motsatt situation där de två senaste kvartalen bjudit på besvikelser.

Huawei har egna problem som stavas Trump. USA har fått för sig att kinesiska system inte är att lita på och stängs därför ute från 5G-utbyggnaden. Samma sak gäller i Australien, och även Indien ser ut att vara inne på samma spår.

Helt klart gynnar denna typ av beslut Ericsson, i varje fall i det korta perspektivet. Frågan är vad det kinesiska svaret blir, och om det påverkar Ericsson och Nokia? I 5G-euforin är det dessutom lätt att glömma bort att operatörernas intäkter inte ser ut att öka trots den större bandbredd och kortare svarstider som 5G ger. Inte ens IoT-bidrar på något substantiellt sett, om man ska tro telekomgurun Bengt Nordström.

Innan aktiemarknaden nyktrar till och inser att 5G inte är ­någon ny guldkalv får vi passa på att glädjas åt det nya självförtroendet, och att mötas av Ericssons budskap som pryder väggarna på Arlanda:

• The quest for easy.

• Now it is changing the world

• Welcome to Stockholm.

Mobile communication was born here.